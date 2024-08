PORTO SAN GIORGIO – Un ragazzo è stato soccorso dopo essere stato colpito alla testa da un canestro da basket in un campetto in via della Resistenza a Porto San Giorgio.

Stando alle prime informazioni trapelate, il ragazzo, di circa 20 anni, si trovava nel ground quando il palo che sorregge il canestro, con tanto di tabellone, si è spezzato alla base. E la struttura da gioco è piombata a terra colpendo il ragazzo alla testa. L’impatto ha causato al giovane un temporaneo stato di semicoscienza.

Lanciato l’sos, in via della Resistenza si sono precipitati i sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio e l’automedica. La centrale del 118 di Ascoli Piceno ha richiesto per il paziente anche l’intervento dell’elisoccorso.

Il ragazzo è stato medicato dai sanitari intervenuti in via della Resistenza per poi essere accompagnato in ambulanza in un vicino campo sportivo dove l’elisoccorso è atterrato prendendolo in cura. Restano anche da chiarire le cause alla base del cedimento del palo. Compito, questo, che spetterà ai tecnici del Comune.