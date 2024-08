CIVITANOVA – I carabinieri hanno identificato e denunciato a Civitanova un molestatore sessuale seriale, ritenuto responsabile di un’aggressione ai danni due ragazzine, di cui una minorenne.

Si tratta di un 27enne residente a Montegranaro, con precedenti per reati legati agli stupefacenti e già conosciuto per episodi di questo tipo. È accusato di aver aggredito, lo scorso 16 agosto, due ragazzine, di cui una minorenne, nei pressi del sottopasso di via Matteotti, sul lungomare di Civitanova.

L’uomo si è scagliato contro di loro, palpeggiandole violentemente nelle parti intime. Poi, prima di andarsene in sella sua bicicletta, si è spogliando mostrando le parti intime e simulando una masturbazione. Malgrado lo choc, le ragazze sono riuscite a fornire un’accusata descrizione dell’uomo ed i carabinieri, incrociando le testimonianze con le immagini della videosorveglianza, hanno identificato l’uomo. È stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e violenza sessuale aggravata dalla minore età di una delle vittime.