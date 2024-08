CUPRA MARITTIMA – Un Tir in avaria nella galleria San Basso sull’A14 ha provocato una fila interminabile nel tratto autostradale tra San Benedetto e Pedaso. Si sono registrate finp a 10 km di coda e in corrispondenza della galleria i mezzi hanno transitato su una sola corsia.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Agli utenti in transito diretti verso Ancona, si consigliava di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto, percorrere la viabilità ordinaria, per rientrare in autostrada alla stazione di Pedaso.

Dalle 17.30 il mezzo pesante è stato rimosso e nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code per traffico intenso.