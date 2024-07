Brutto incidente questa mattina in via D’Ancona a San Biagio di Osimo intorno alle 8:30. Un motociclista è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette dopo essersi scontrato con un’auto per poi finire contro un palo. Per il centauro è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.