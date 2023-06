ANCONA – È diventata definitiva la sentenza nei confronti di Giorgio Giobbi, l’ascolano accusato dell’omicidio di Giovanni Albertini, avvenuto il 18 febbraio 2016 in piazza del Popolo, ad Ascoli Piceno. La Corte di Cassazione ha fissato la pena in otto anni e quattro mesi, riducendola di quattro mesi rispetto all’ultimo verdetto di appello. La procura di Firenze ha quindi dato ordine ai carabinieri di arrestare Giobbi e di portarlo in carcere per scontare la pena. Per lo stesso fatto sta scontando la condanna definitiva a dodici anni di carcere Danilo Damiano Chirico, ex collaboratore di giustizia.