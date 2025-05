Scuole Marche, firmato il protocollo tra Ufficio Scolastico Regionale e Rete Istituti Storici marchigiani. Obiettivo: rafforzare negli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l’acquisizione di competenze in ambito storico-sociale, così come di promuovere iniziative di formazione in servizio dei docenti in ambito storico- sociale, nonché per la loro innovazione metodologica e didattica.