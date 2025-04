LUNANO – Tragico incidente nella notte nel territorio del comune di Lunano, in provincia di Pesaro e Urbino, dove un 48enne della zona ha perso la vita finendo con la macchina contro un guardrail. Los chianto è avvenuto intorno all’una di notte lungo la provinciale Fogliense in un tratto tortuoso. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e finendo con lo schiantarsi contro una barriera di protezione che delimita la carreggiata. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per il 48enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche gli uomini del 118 e per gli accertamenti di rito anche i carabinieri della locale stazione di Piandimeleto.