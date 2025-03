SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due giovani di 20 e 23 anni di Giulianova entrambi coinvolti nella rissa che ha portato alla morte del 24enne Amir Benkharbouch e al ferimento di altre persone. I due hanno fatto scena muta durante l’udienza di convalida dell’arresto, il gip ha confermato per entrambi le misure cautelari, riservandosi però sulla custodia in carcere richiesta dalla procura. I due al momento si trovano nel carcere di Marino del Tronto. Omicidio volontario l’accusa di cui deve rispondere il ragazzo di 20 anni oltre all’accusa di tentato omicidio che viene contestata anche al 23enne insieme a lesioni gravi. Per un terzo arrestato di 29 anni indagato solo per rissa aggravata la magistratura ha chiesto l’obbligo di dimora.