Il termometro della pandemia: da lunedì le Marche tornano in zona bianca, insieme a Calabria e Lazio. E’ una delle ultime settimane di questa classificazione, dal primo aprile infatti, con il nuovo decreto del Governo Draghi, l’Italia a fasce di colore scomparirà come pure lo stato di emergenza Covid.

Negli ospedali però si registra nelle ultime 24 nelle Marche ancora un aumento di ricoveri Covid, 5 in più rispetto a ieri per un totale di 196 degenti, di cui 9 in terapia intensiva. I numeri sono comunque contenuti, anche se l’incidenza dei contagi, ovvero il numero dei positivi ogni 100 mila abitanti è in lieve crescita.

Nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 2560 nuovi casi positivi, di cui 446 sintomatici. La maggior parte dei contagi, come ormai accade da mesi, arriva dalla provincia di Ancona. Le vittime salgono invece a 3662, con 4 decessi registrati nell’ultimo giorno. Si tratta di 4 donne tra 76 e 92 anni, tutte con patologie pregresse.