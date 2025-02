MONTEMARCIANO – Domenica 23 febbraio, dalle ore 14:30, Marina di Montemarciano si trasformerà in un’esplosione di colori, musica e spettacolo con l’evento “Metti un Carnevale”, che animerà via dei Platani con un ricco programma di attività per tutte le età.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Montemarciano con la direzione artistica e organizzativa degli Asini Bardasci, nasce dal desiderio di offrire un momento di festa e aggregazione per la comunità, grazie anche alla collaborazione delle associazioni volontaristiche del territorio e al supporto degli sponsor.

Un programma ricco di sorprese

L’evento proporrà una varietà di spettacoli e attività, tra cui animazione, balli, artisti di strada, trampolieri, mangiafuoco e giocolieri. Non mancheranno le mascotte dei personaggi più amati dai bambini, così come aree tematiche dedicate ai più piccoli. Nel “Kids Carneval”, i bambini potranno divertirsi con laboratori creativi, truccabimbi, zucchero filato e pop corn.

Un’attrazione speciale sarà il grande castello dei dolciumi, da cui i bambini potranno prendere caramelle e coriandoli. Ad arricchire la giornata, la Banda Musicale “Gastone Greganti” e la Pubblica Assistenza Avis Montemarciano, che hanno realizzato due risciò carnevaleschi. Saranno inoltre presenti due aree ristoro con bevande, panini, pizza e dolciumi.

Il Sindaco Maurizio Grilli ha sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità: «È tutto pronto per festeggiare il Carnevale in una maniera nuova e particolare. Come abbiamo sempre fatto per altre occasioni pubbliche, anche stavolta abbiamo messo in campo idee, persone e risorse, grazie alla collaborazione con gli Asini Bardasci e con l’indispensabile contributo delle associazioni del territorio e degli sponsor».

Anche Filippo Paolasini, degli Asini Bardasci, ha espresso entusiasmo per l’iniziativa: «Abbiamo pensato a una festa di colori, caramelle e coriandoli, in cui tutti i bambini che parteciperanno con le proprie famiglie potranno divertirsi al ritmo di danze, balli e giochi».

L’animazione sarà curata dalle “Fossombrone’s Girls”, coordinate da Sabrina Tonelli, e il pomeriggio sarà accompagnato da un DJ set per mantenere alta l’energia fino al termine dell’evento, previsto per le 18:30.

L’ingresso è libero e l’invito è aperto a tutti per una giornata di festa e allegria.