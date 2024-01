La segretaria del Pd Elly Schlein ha visitato il comune di Cantiano, colpito dall'alluvione del 2022. Presenti al fianco del Sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, anche altri primi cittadini e amministratori dei Comuni colpiti nella provincia pesarese, i parlamentari marchigiani del Partito Democratico, i Consiglieri regionali e le Segretarie PD regionale e provinciale.

"La giunta regionale si svegli – hya detto la Schlein – servono subito risorse e fondi per la prevenzione. Siamo qui per accendere i riflettori su territori che hanno dimostrato una straordinaria resilienza ma che non possono essere lasciati da soli, siamo qui per dare voce alle aree interne e ai piccoli comuni".