Sconvolti i lavoratori alla Cnh a Jesi per l’incidente mortale avvenuto in mattinata. Un uomo di 55 anni, Simone Filipponi, della Bieffe Impianti, ditta esterna di Castelbellino stava lavorando sul tetto di un locale per la produzione, doveva mettere materiale per coibentare, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto, nonostante l’imbragatura. Un volo di sette metri circa e un tonfo terribile davanti agli occhi di alcuni lavoratori presenti. I sanitari sono arrivati in volo in eliambulanza ma tutti vani sono stati i tentativi di rianimare l’uomo. Sul posto anche i Carabinieri di Jesi e l’autorità sanitaria. Aperto un fascicolo d’inchiesta, disposta la ricognizione cadaverica da parte dell’autorità giudiziaria.