JESI – Stava effettuando delle manutenzioni sul tetto di un’azienda quando, per cause ancora in fase di ricostruzione, sarebbe precipitato al suolo da un’altezza considerevole. Una caduta, questa, purtroppo rivelatasi fatale per un uomo sui 50 anni, morto stamattina alla Cnh Industria di Jesi. La tragedia si è consumata poco prima delle 10.30.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, arrivati con l’eliambulanza e con la Croce Verde di Jesi, per l’operaio – dipendente di una ditta esterna – non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di zona per chiarire la dinamica del drammatico infortunio sul lavoro, a tutt’ora incerta. Sotto choc le altre persone che si trovavano nell’azienda.

(In aggiornamento)