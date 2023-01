“Mio padre è sparito, aiutateci a ritrovarlo”. E’ l’appello di Laura, figlia di Vincenzo Lattanzi. Il 72enne è svanito nel nulla la sera del 22 Dicembre: non è più tornato a casa, non risponde al cellulare, non ha lasciato messaggi o biglietti che potessero giustificare questo allontanamento. I familiari hanno sporto denuncia di scomparsa e vivono da un mese oramai in un incubo. Chiunque ritenesse di avere informazioni utili può contattare il 112 o l’Associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse.

Laura ha contattato la nostra redazione, chiedendoci di poter contribuire alle indagini della Procura della Repubblica di Macerata attraverso la diffusione di foto e informazioni relative al papà. Riportiamo di seguito il suo appello.

“Non ho più notizie di mio padre Vincenzo Lattanzi, di anni 72, dalla sera del 22/12/2022, data a partire dalla quale non è più reperibile né al domicilio né al cellulare.

L’ultimo a sentire telefonicamente mio padre è stato il nipote Adriano alle ore 18 circa del 22 12 2022, notando un tono confuso e poco lucido nelle risposte. Adriano mi ha immediatamente avvertito di questo e, da quel momento, ho iniziato a contattarlo telefonicamente e a citofonare al suo appartamento, senza esito.

Si fa presente che alle ore 6 circa del mattino dello stesso giorno, mio padre ha fatto una denuncia telefonica alla Questura di Macerata, per segnalare il furto della sua auto Opel Astra celeste, poi ritrovata in via Pagnanelli a Macerata in data 30/12/2022, ora sottoposta a sequestro.

Il 23/12/2022 ho fatto l’accesso in casa, dopo aver chiamato il numero di emergenza. Accompagnata dalla Polizia e dai Vigili del Fuoco (che hanno rotto il vetro della camera della casa in cui mio padre era in affitto, in via PALMARINI N. 3 a Macerata), ho constatato, nel poco tempo di permanenza concessa dalle Autorità, che la casa era sostanzialmente in ordine, eccezion fatta per la temperatura dell’impianto di riscaldamento che era al massimo (cosa inusuale per mio padre).

Il giorno successivo, il 24/12/2022, ho sporto denuncia di scomparsa presso gli uffici della Questura di Macerata.

All’inizio di gennaio si sono aperte le indagini, dietro mia richiesta tramite Esposto alla Procura della Repubblica di Macerata, e sono ancora in corso.

Vi chiedo cortesemente di diffondere le foto di mio padre che allego alla presente mail unitamente ad un appello rivolto al vostro pubblico, spiegando quanto successo, come da descrizione sopra redatta, allo scopo di ricevere segnalazioni.

Ringrazio per la disponibilità dimostrata.

Il numero da contattare in caso di segnalazioni è il 112 o l’associazione Penelope al n. 3396514799.