ANCONA – Aveva oltre 1.000.000 files e video pedopornografici, con bambini tra i 6 e i 13 anni ritratti in atti sessuali con adulti. Li raccoglieva da oltre 20 anni. La Polizia Postale di Ancona ha tratto in arresto un musicista di 49 anni, incensurato, colto in flagranza del reato per detenzione di materiale pedopornografico.

I file sono stati scoperti dagli investigatori nel corso di una perquisizione locale ed informatica del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Ancona dalla locale Procura della Repubblica.

La segnalazione era partita da un organismo internazionale e poi era partita l’indagine, coordinata dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online.

L’uomo in passato era stato anche insegnante di musica di bambini e ragazzi ma al momento non ci sono relazioni tra gli stessi e il materiale raccolto all’interno di vari hard disk, supporti ottici ed uno smartphone, dove erano minuziosamente suddivisi in diverse cartelle ordinate per tipologia di foto/video e età delle vittime.