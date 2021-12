ANCONA – Decide di trascorre la notte campeggiando a Mezzavalle, ma sente avvicinarsi un branco di lupi alla sua tenda e per scappare si tuffa in mare.

E’ la disavventura capitata a un osimano di quarantanni che alle due della scorsa notte ha chiamato in Questura ad Ancona per chiedere aiuto.

Una volante ha subito raggiunto il posto e insieme ai vigili del fuoco, con un mezzo idoneo a coprire il sentiero in sicurezza, sono scesi in spiaggia.

Una volta arrivati in fondo al sentiero gli agenti hanno trovato l’uomo spaventato e infreddolito per il bagno fuori stagione e lo hanno fatto salire sul veicolo per riportarlo in strada. Il quarantenne che è stato poi assistito per le cure del caso dai sanitari del 118 precedentemente allertati ha detto di essersi buttato in mare perché a suo dire “i lupi temono l’acqua”.

Fortunatamente le sue condizioni non erano preoccupanti al punto tale che l’osimano ha rifiutato il trasporto al Pronto Soccorso, gli agenti gli hanno comunque verbalmente contestato la sanzione amministrativa per violazione delle ordinanze del Comune di Ancona che vietano il campeggio libero nella zona di Mezzavalle, che verrà poi ritualmente notificata.