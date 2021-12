MONTEFANO – Incendio nella notte a Montefano, in via Matteotti in un appartamento al piano secondo di una palazzina, dove si trovava una persona che è rimasta lievemente intossicata ed è stata portata in ospedale. Sul posto sono intervenute due squadre dalla Centrale VVF Macerata e del distaccamento VVF Osimo (AN) che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Lievi i danni riportati nell’appartamento ma che al momento è stato dichiarato inagibile. Sul posto anche i Carabinieri di zona.