ANCONA – “Quelli che voi chiamate femminicidi sono soltanto omicidi perché per me maschi e femmine sono uguali”. Fanno discutere le parole della consigliera comunale di Ancona di Fratelli d’Italia, riportate dal Carlino, pronunciate ieri durante la seduta del Consiglio. Il contesto era quello di una mozione dem sulla “difesa dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole italiane” che è stata infine bocciata in aula in particolare con presa di posizione di FdI.

“In alcuni Paesi europei dove l’educazione sessuale è prevista come materia di studio nelle scuole – ha detto la consigliera di FdI in merito al no alla mozione -, il tasso di quelli che voi chiamate femminicidi non è calato in questi anni, addirittura in alcuni casi è aumentato. L’asse portante – ha sostenuto De Angelis – deve restare la famiglia che educa e deve vigilare sui programmi scolastici; troppo spesso nelle nostre scuole ci sono abusi ideologici di tipo gender”.

La Cgil Marche e la Cgil Ancona esprimono la propria “indignazione rispetto alla dichiarazione della Consigliera di FdI che nega i femminicidi e sostiene che si tratti di omicidi e basta”. “E tutto – sottolinea il sindacato – a pochi giorni dall’approvazione del disegno di legge sui femminicidi e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime che, va ricordato, è proprio un disegno di legge di iniziativa governativa”. “La consigliera dovrebbe sapere che il femminicidio non si riferisce esclusivamente al sesso della vittima ma alla causa per cui è stata uccisa – dichiarano Eleonora Fontana (Cgil Marche) e Stefania Ragnetti (Cgil Ancona) -. Il termine femminicidio esprime compiutamente la violenza e la sopraffazione subita dalle donne e la volontà di denunciare e combattere il fenomeno, anche da parte delle Istituzioni”.

Le Donne democratiche delle Marche attaccano la consigliera comunale di Fratelli d’Italia ad Ancona, Maria Grazia De Angelis, per le affermazioni sui femminicidi espresse durante la seduta del Consiglio comunale di ieri. “Le parole sono molto gravi e dimostrano, ancora una volta, la profonda ignoranza e inadeguatezza verso il ruolo istituzionale ricoperto da parte di esponenti della destra marchigiana – dice la portavoce regionale Luisa Cecarini – Negare o semplificare la matrice patriarcale che sta alla base dei rapporti violenti contro le donne è un inaccettabile tentativo di tornare indietro”.