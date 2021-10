FABRIANO – Per la giornata di domani martedì 19 ottobre, è stato convocato il tavolo ministeriale per la vertenza Elica riprende la discussione per cercare di trovare un accordo che vada oltre il piano di chiusura dello stabilimento a Cerreto D’Esi che prevede 409 esuberi su 560 dipendenti e la delocalizzazione in Polonia del 70% delle produzioni dei siti di Fabriano, Cerreto e Mergo.

Ad oggi le posizioni sono ancora molto distanti e si sta discutendo su come costruire un progetto industriale sostenibile. A sostegno del tavolo di confronto il Coordinamento ha proclamato 8 ore di sciopero per la giornata di domani e 6 pullman pieni di lavoratrici e lavoratori di Elica raggiungeranno Roma e daranno vita ad una manifestazione sotto il MISE.