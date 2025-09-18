FALCONARA – “Questa mattina ho parlato con il ministro Urso, che mi ha detto che dobbiamo aspettare le comunicazioni ufficiali per intraprendere i percorsi naturali che in questi casi si devono fare, a tutela del sito produttivo e della nostra economia, me l’ha garantito Urso, ma non c’erano dubbi”. Così Francesco Acquaroli, presidente uscente delle Marche e candidato del centrodestra per il bis, ha risposto a una domanda sulla vendita della rete Ip al gruppo azero Socar da parte di Api. Inoltre, alla domanda se fosse preoccupato per la tenuta del sito produttivo di Falconara Marittima (Ancona), Acquaroli ha risposto: “mi fido del governo, che ha dimostrato di essere vicino alle imprese e di difendere asset del Paese”.