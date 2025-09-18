MONTELABBATE – Schianto mortale a Osteria Nuova, nel comune di Montelabbate, attorno a mezzogiorno. A perdere la vita un motociclista in uno scontro con un’auto. Nell’impatto la moto è volata per alcuni metri finendo sul prato circostante. Quando sul posto sono arrivati i sanitari le condizioni del centauro erano disperate e inutili sono stati i tentativi di soccorso. L’uomo, un imprenditore romagnolo, è morto poco dopo senza riprendere conoscenza.

L’incidente è accaduto all’incrocio tra le vie Buonarroti e Jotti, sulle cause ancora in corso di accertamento indagano i carabinieri.