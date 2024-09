ANCONA – E’ stata firmata dal Sindaco, Daniele Silvetti l’ordinanza che prevede la chiusura per domani, giovedì 19 settembre 2024, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, Università, nidi d’infanzia, parchi e cimiteri pubblici. La decisione è stata presa a seguito dell’allerta meteo della Protezione civile della Regione Marche che ha rilevato il livello di criticità arancione (pioggia, temporali, vento, mare) e anche in considerazione delle precipitazioni registrate nella giornata di oggi, mercoledì 18 settembre, che hanno provocato danni, seppur lievi, in diverse zone della città. Il Sindaco, invita la popolazione “a limitare per quanto possibile gli spostamenti all’esterno durante l’emergenza meteorologica esclusivamente per quanto strettamente necessario”.