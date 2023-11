SIROLO – Grave incidente nella serata di ieri a Sirolo, lungo Via Cave all’altezza del ristorante Da Giustina.



Per cause in corso di accertamento, un 49enne in sella alla propria moto è finito a terra dopo il contatto avvenuto con un’auto, forse durante una fase di sorpasso da parte del centauro.



A seguito dell’urto con la vettura, l’uomo è poi caduto violentemente sull’asfalto. Trattato sul posto, il motociclista è stato poi trasportato a Torrette in eliambulanza in codice rosso.



Le sue condizioni sono gravi ma stabili e l’uomo, rimasto comunque sempre cosciente durante i soccorsi, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita