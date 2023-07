FILOTTRANO – Grave incidente oggi intorno alle 10 a Filottrano, in contrada San Lorenzo. Una Fiat 500, a bordo della quale viaggiava un 58enne di San Severino, si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con una Panda.



Nell’impatto la 500 si è capottata e il guidatore è rimasto incastrato tra le lamiere.



L’uomo è stato estratto dai vigili del fuoco di Osimo e poi stabilizzato dagli uomini del 118. Viste però le sue gravi ferite, è stato allertato l’elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, dove è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico al braccio.



Ricovero anche per l’autista dell’altra auto, una donna di 64 anni, portata a Torrette in codice rosso precauzionale.