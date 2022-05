Al via il ciclo di incontri per la presentazione dei bandi aperti e in emissione nel primo semestre dell’anno Il PSR Marche per il biennio 2021/2022.

Prima data oggi mercoledì 18 maggio a Macerata Feltria ed a seguire altri 6 incontri in cui Regione e PSR Marche propongono un nuovo ciclo di incontri organizzati sul territorio per presentare i bandi aperti e di prossima emissione, per condividere riflessioni e anticipazioni sulla prossima programmazione 2023/2027 e continuare il percorso di ascolto con gli imprenditori agricoli e gli stakeholders sui temi legati alle politiche di sviluppo rurale.

Prosegue dunque il percorso di ascolto e di condivisione con quanti operano ogni giorno nel sistema rurale, imprenditori agricoli, rappresentanti delle associazioni, mondo accademico, istituzioni e cittadini, questa volta finalizzato a presentare i bandi aperti e di prossima emissione nel primo semestre 2022, territorio per territorio. L’intento è quello di illustrare i bandi promossi dal PSR Marche più adeguati alle caratteristiche ed alle esigenze produttive degli operatori agricoli nei diversi territori: le Marche sono una regione molto variegata, da nord a sud, dalla costa alle aree più interne, in cui sono presenti realtà produttive con differenti bisogni. Il PSR Marche, dunque intende offrire una risposta mirata, per proporre un sostegno concreto, studiato e articolato anche in base alle istanze e alle necessità espresse proprio dal mondo agricolo con tutte le sue sfaccettature.

Le risorse poi vanno amministrate e indirizzate in un’ottica di ottimizzazione: con questo obiettivo il rapporto tra istituzioni, amministratori, decisori deve andare di pari passo con chi è beneficiario delle varie misure, per costruire bandi che, pur nel pieno rispetto delle regole comunitarie e della complessa “architettura” dei fondi strutturali, sappiano offrire il miglior sostegno possibile agli imprenditori agricoli, senza inutili dispersioni e in un’ottica di semplificazione amministrativa.

Sette appuntamenti si snoderanno lungo tutto il territorio regionale: si inizierà il 18 maggio da Macerata Feltria (PU), per proseguire il 19 maggio ad Arcevia (AN), il 20 maggio ad Appignano del Tronto (AP), il 24 maggio a Ortezzano/Valdaso (FM), il 25 maggio a Cartoceto (PU), il 26 maggio a Potenza Picena (MC) per concludersi a Sant’Angelo in Vado (PU) il primo di giugno, sempre con inizio alle ore 17.30.

Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza, ma per quanti non potranno partecipare è prevista la diretta on line sui canali social del PSR Marche.

Link: www.facebook.com/PSRMarche/ – www.youtube.com/user/quiblogpsrmarche