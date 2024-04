Due interviste da non perdere stasera a “Punti di Vista”, il Talk Show delle Marche. Nella prima parte, il racconto a cuore aperto di Stefano Occhialini che ci racconterà la sua guida per le Marche… in carrozzina. L’Autore del libro “Quattro passi con le ruote affronterà il tema delle barriere architettoniche, dalle città, alle spiagge, ai monti, grazie ad un libro scritto a 4 mani con la compagna di vita Lara, per girare le Marche superando ogni ostacolo. “Quattro passi con le ruote” è scritto da Stefano Occhialini e Lara Lucchetti, Giaconi Editore.

A seguire, dalle h 22:30, ospite di Punti di Vista Ennio Monachesi, una sorta di Maestro… del Sorriso. Insegnante e Dirigente scolastico in pensione, persona di grande cultura e simpatia, Ennio vive la sua seconda vita da intrattenitore, da comico e scrittore. La sua è l’arte di far sorridere senza dimenticare la conoscenza. CI racconta del suo incontro con Carlo Conti, la sua mamma centenaria e le sue… magie in diretta su èTV.

Appuntamento a stasera h 22 con Punti di Vista, il talk show delle Marche. Vi aspettiamo!