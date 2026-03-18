ROMA – Ancona, ce l’hai fatta. Pochi minuti fa, nella cornice della Sala Spadolini del Ministero della Cultura, la città è stata ufficialmente proclamata Capitale italiana della Cultura 2028. Ad annunciare il prestigioso riconoscimento, il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Grande soddisfazione per il sindaco del capoluogo Daniele Silvetti e per l’assessore Marta Paraventi, entrambi presenti a Roma per assistere alla cerimonia. Più in generale, una grande soddisfazione per tutte le Marche che hanno fortemente sostenuto la candidatura.

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