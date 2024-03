ANCONA – E’ attraccata al porto alle 17,22 la Ocean Viking, la nave Ong con a bordo 336 migranti, di cui 32 minori non accompagnati. Ora ci saranno le operazioni di sbarco e cura delle persone. Sono reduci di 4 diverse operazioni di salvataggio, in particolare 25 loro sono superstiti di un naufragio dove hanno perso la vita 60 persone, tra cui un bimbo. Dei migranti 23 nelle scorse ore sono stati fatti scendere a Catania perché in precarie condizioni di salute. I migranti una volta sbarcati alla banchina 19 saranno portati al palaindoor per le operazioni di identificazione e poi verranno ridistribuiti in strutture tra Lazio, Toscana e Puglia, i minori resteranno nelle Marche suddivisi tra le 5 province. Vi racconteremo le operazioni in diretta sul canale 12 di E’tv a partire dalle 18,45.