Nella serata di ieri, nell’ambito dell’operazione “Alto impatto” presso il quartiere del Piano San Lazzaro, coordinata dal Questore di Ancona su indicazione del Prefetto, la Polizia di Stato ha effettuato mirati controlli finalizzati ad assicurare il mantenimento dell’ordine nel suddetto anconetano. Sono state controllate 107 persone e 53 veicoli.

Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e della Polizia locale congiuntamente hanno effettuato due controlli presso esercizi di quartiere. Nel primo, in Via Lotto, sono state rilevate delle irregolarità per la mancata esposizione del cartello con gli orari di esercizio e per la mancanza in SCIA di un frigorifero per la vendita di bevande alcoliche, con la conseguente elevazione di sanzioni per un totale di 4000 euro. Gli Agenti hanno accertato, inoltre, che nell’esercizio erano presenti più di 1500 prodotti privi di etichettatura in italiano. Per tale motivo il titolare é stato diffidato ad etichettare tutti i prodotti irregolari entro 10 giorni, pena una sanzione di 3.000 euro.

Mentre nel secondo esercizio sottoposto a controllo amministrativo, sito in Via Giordano Bruno, il titolare é stato sanzionato, per l’ammontare di 1.300 euro, per aver omesso di esporre al pubblico i prezzi in vendita dei prodotti freschi di frutta e verdura e per l’assenza del cartello di divieto di fumo.