MACERATA – Brutto incidente stradale, stamattina poco prima delle 9, in Contrada Camporota a Macerata. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Un impatto terrificante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere uno dei due conducenti, un 30enne, poi trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Nell’altro mezzo una 42enne, accompagnata all’ospedale di Macerata. La dinamica è in fase di ricostruzione.