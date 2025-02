ANCONA – Il sito della Beko di Comunanza resterà in produzione. Ne dà notizia con un post social il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli informato dal ministro del made in Italy, Adolfo Urso, in visita a Istanbul. “Sono in contatto con il ministro Urso che da Instambul mi ha comunicato che il sito Beko di Comunanza resterà in produzione, notizia di cui contestualmente – scrive Acquaroli – il sottosegretario Bergamotto sta informando anche i sindacati”.

Nella riunione al Mimit, già programmata per il prossimo lunedì, “saranno fornite nuove informazioni per lo sviluppo del piano industriale. Attendevamo da questa mattina notizie dalla Turchia dove il ministro ha dapprima incontrato il suo omologo turco, e successivamente la famiglia Koç con tutti i responsabili dell’azienda. Solo pochi minuti fa si sono conclusi gli incontri tecnici guidati dal Sottosegretario. Accogliamo questa importantissima apertura con fiducia e gratitudine nei confronti del Governo Meloni, del Ministro Urso e del Sottosegretario Bergamotto per l’impegno e la determinazione mostrati nella tutela dell’occupazione e degli asset produttivi del sistema Paese”, conlude il governatore delle Marche.