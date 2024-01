Da Ancona all'Ucraina, la dottoressa Federica Iezzi, cardiochirurgo pediatrico dell'ospedale di Torrette, racconta il suo viaggio attraverso l'ucraina per avviare collaborazioni e progetti con gli ospedali locali in difficoltà.

In Ucraina Federica sta cercando di avviare collaborazioni in particolare con gli ospedali rurali, quelli che più di tutti hanno bisogno di aiuto, lì servono proprio le medicine di base e le attrezzature più semplici.<

In questi contesti, racconta Federica, è molto difficile per gli ospedali lavorare al 100%. Servono attrezzature, ma servono anche medici: da questa missione esplorativa, illustrata oggi all'Ospedale Regionale di Torrette insieme al giornalista esperto in Ucraina Pierfrancesco Curzi, Federica ha segnalato una lista di bisogni e interventi, soprattutto in campo pediatrico. Da questo progetto partiranno anche importanti collaborazioni e possibilità di scambi medici.