La voce è gentile, i suo occhi sono dolci come quei cioccolatini che promette di regalare a chi lo aiuterà. Si chiama Jacopo, ha sei anni e sta spopolando sui social grazie a un video appello che ha condiviso grazie al papà Mauro D’Addetta. il bimbo ha perso il suo portamonete blu nella zona dei laghetti del Passetto. E’ successo domenica, mentre giocava nell’area giochi immersa nel verde cittadino a pochi passi dal mare.

Jacopo vorrebbe ritrovare il borsellino, e per questo si è fatto registrare mentre rivolge un appello ai frequentatori del parco pubblico, in gran parte famiglie e bambini.

Inoltriamo anche noi l’appello di questo piccino. Sembra cosa da poco in un contesto di notizie ben più serie, ma per un bambino di 6 anni il portamonete è spesso un primo scrigno di gioie, di ricordi, di regali fatti da nonni o genitori per compleanni o dentini caduti. Ritrovare il borsello di Jacopo non salverà il mondo, ma gli restituirà il sorriso. Ed è del sorriso dei bambini che è fatto il nostro futuro

https://www.facebook.com/reel/1198206027479114