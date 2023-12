La terra torna a tremare nelle Marche. Una forte scossa è stata avvertita distintamente nel Maceratese. Il sisma è stato registrato dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle ore 21.16 di sabato con epicentro nella zona di Ussita a una profondità di 11 chilometri.

I comuni più vicini all’epicentro sono tra quelli più colpiti dal sisma del 2016: Visso, Castelsantangelo sul Nera e Bolognola.

Il terremoto è stato chiaramente avvertita in molte zone. Percepita in modo chiaro anche nell’Ascolano. Alla scossa delle 21:16 ne è seguita una seconda, sempre nella zona di Ussita alle 00:27, ma più lieve, di M2. In entrambi i casi non si segnalano danni a cose o persone.