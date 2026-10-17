PESARO – Festini a base di sesso e droghe sintetiche in una taverna di un’abitazione di Montelabbate (in provincia di Pesaro-Urbino). E’ lo scenario scoperto dalla Squadra mobile della questura di Pesaro che ha arrestato un uomo di 40 anni di Napoli e la sua compagna 45enne, brasiliana, per detenzione di stuefacenti ai fini di spaccio.



L’indagine è partita a metà settembre dopo il ricovero di un docente universitario, arrivato in ambulanza al pronto soccorso di Pesaro con allucinazioni e disorientamento, dopo aver assunto la droga sintetica Mdpv; l’uomo è rimasto ricoverato quattro giorni, due dei quali in Rianimazione. Risalendo alla provenienza della sostanza, gli investigatori sono arrivati alla coppia, che secondo l’accusa organizzava gli incontri tramite annunci online.



Il 14 ottobre gli agenti hanno fatto irruzione nella taverna durante uno degli incontri. Nella perquisizione sono stati sequestrati 24 grammi di Mdpv, 12 pasticche di ecstasy, 3mila euro in contanti e un migliaio di capsule vuote che, secondo gli investigatori, servivano per le dosi. All’uomo viene contestato anche il reato di lesioni come conseguenza di altro delitto, per la cessione della droga al docente. Davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre la donna ha negato lo spaccio, sostenendo che ognuno consumasse la propria droga. I procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari. Il gip ha inoltre convalidato gli arresti e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.