ANCONA – Momenti di terrore, questa mattina, all’Istituto professionale Podesti Calzecchi Onesti di Passo Varano, ad Ancona, dove lo spruzzo di una sostanza irritante – probabilmente lo spray al peperoncino – ha scatenato il panico all’interno del plesso. L’episodio, poco prima delle 9.30, si sarebbe verificato nella zona dei laboratori. Dalle prime informazioni, circa venti persone – tra studenti, personale e docenti – sono stati immediatamente soccorsi e visitati a scuola dai sanitari, in quanto presentavano sintomi riconducibili all’inalazione della sostanza urticante. Per tre ragazzine, sembra tutte minorenni, è stato invece necessario il trasferimento in ospedale per effettuare gli accertamenti del caso. Sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce Gialla di Ancona, che hanno portato due studentesse a Torrette, una in codice verde, l’altra in codice giallo, e un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano, per il trasferimento in pronto soccorso della terza giovane. Presente anche l’automedica.

In quei momenti delicati, l’Istituto è stato evacuato. A sirene spiegate sono arrivati anche i poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Ancona, che stanno effettuando accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, e i vigili del fuoco, per le operazioni di soccorso, oltre al Nucleo regionale biologico-chimico-radiologico Vvf, che ha effettuato controlli con strumentazione specifica per individuare l’eventuale presenza di sostanze anomale e ha aerato tutti i locali per consentirne la dispersione.

In aggiornamento