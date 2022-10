FALCONARA – Investimento choc in via Bixio a Falconara Marittima: una coppia di anziani, moglie e marito, sono in ospedale in condizioni critiche. L’incidente si è verificato attorno alle 19, in prossimità delle strisce pedonali e, secondo le prime testimonianze, pare che i due – 89 anni lui, 77 lei – stessero attraversando la strada quando un’auto non li avrebbe visti, finendo per centrarli in pieno. L’impatto è stato tremendo.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, l’automedica della Croce Gialla di Falconara oltre ad una pattuglia della Polizia locale falconarese per i rilievi e per disciplinare il traffico nella baricentrica arteria cittadina, spesso affollata a quell’ora. Gli anziani sono stati trasferiti d’urgenza al pronto soccorso di Torrette, dove sono arrivati in codice rosso, seppure sempre coscienti, ma con politraumi e vistose ferite sul capo. Non sarebbero in pericolo di vita.