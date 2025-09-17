ANCONA – Rogo nella notte in un ex deposito di carbone al porto di Ancona, alla nuova darsena, vicino alla ex Tubimar. A fuoco rulli di plastica e materiale di risulta. L’allarme è stato dato dalla Capitaneria di porto e dai pescatori che si trovavano in zona. Si ipotizza una natura accidentale. Erano le 4.25 quando sono arrivati i vigili del fuoco e questa mattina alle 8 le operazioni di spegnimento erano ancora in corso.



