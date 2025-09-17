ANCONA – È in condizioni critiche un 20enne accoltellato verso l’1.30 nella notte appena trascorsa in via Marchetti, tra il Piano e gli Archi. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato colpito da almeno due fendenti alla schiena, forse da più aggressori. Sul posto, dopo la segnalazione alla Questura, sono intervenute due pattuglie della polizia e i sanitari del 118: il giovane, assistito da uno zio, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I colpi avrebbero leso un polmone e un rene, la prognosi resta riservata. La polizia scientifica ha repertato tracce di sangue e altri elementi utili alle indagini, mentre gli inquirenti stanno lavorando per chiarire dinamica e movente.