SENIGALLIA – Un’esplosione, poi le fiamme. Attimi di paura ieri sera attorno alle 20.30 sul lungomare di Marzocca di Senigallia, dove un incendio è divampato in un appartamento affittato da una coppia lombarda.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da una bombola a Gpl appena sostituita e subito dopo si sarebbe verificata la deflagrazione.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi. Sul posto anche l’ambulanza dell’Avis di Montemarciano, che ha assistito due anziani. Non sono in gravi condizioni, ma hanno vissuto momenti di forte spavento.