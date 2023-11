PORTO SANT’ELPIDIO – Terribile tragedia oggi pomeriggio a Porto Sant’Elpidio, dove un giovane di 35 anni è annegato in mare.

L’episodio, avvenuto intorno alle 16, è ancora in fase di ricostruzione.



Secondo i primi accertamenti il giovane, che si trovava nel tratto di spiaggia libera accanto allo Chalet Sax Beach, avrebbe avuto un malore in acqua. A notare il suo corpo inerme tra le onde alcuni ragazzi che stavano facendo kite-surf e che per primi lo hanno soccorso. Subito sono entrati in acqua anche i bagnini degli chalet vicini alla spiaggia libera, che, dopo aver portato il giovane a riva, hanno prestato i primi soccorsi. Intanto sono giunti sul posto i sanitari della Croce Verde che hanno tentato in ogni modo di rianimare il giovane. Inutilmente: per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, per gli accertamenti del caso, gli uomini della Capitaneria di Porto, la polizia locale e una pattuglia del radiomobile dei Carabinieri di Fermo