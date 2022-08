FABRIANO – Tragedia questo pomeriggio a Fabriano. Investita e uccisa una donna di 62 anni. Il fatto è avvenuto in via a Don

Minzoni intorno alle 17.00.



La donna si trovava sul marciapiede quando, per cause ancora in fase di accertamento, una minicar le è piombata addosso. La donna purtroppo è stata centrata in pieno dalla piccola vettura, riportando ferite gravissime.



Sul posto i sanitari del 118 che hanno immediatamente allertato l’elisoccorso. Da Torrette si è alzato in volo anche Icaro. La donna però è morta poco prima dell’arrivo dell’elicottero, troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto.



Sul luogo dell’incidente sono al lavoro gli uomini della Polizia locale per chiarire le cause del sinistro.