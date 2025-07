BARCELLONA – Si è conslusa dopo due settimane la fuga di Andrea Cavallari. Il 26enne condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo , evaso il 3 luglio dopo la discussione della tesi di laurea in legge è stato arrestato a Barcellona. E’ stato fermato, in strada, nella tarda mattinata.

Sul caso la Procura di Bologna, in collaborazione con la Procura di Ancona, aveva aperto un fascicolo per evasione. Aperta anche un’indagine sui complici, per favoreggiamento. Cavallari era uscito dal carcere della Dozza giovedì 3 luglio con un permesso per discutere la tesi di laurea in Scienze Giuridiche, indirizzo Consulenza del lavoro e relazioni aziendali, in via Zamboni all’Università di Bologna. Quindi il pranzo con la mamma, il patrigno, la madre del patrigno e la fuga nel pomeriggio del 3 luglio, e da lì la fuga. Il 26enne aveva fatto perdere le sue tracce nel centro storico di Bologna, salendo sull’auto di un amico.