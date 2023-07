MATELICA – Secondo infortunio sul lavoro nella regione nella giornata di oggi, sempre nel Maceratese. Dopo l’allarme di stamattina in un cantiere di Fiastra, i soccorsi sono intervenuti nel pomeriggio a Matelica.



Per cause in corso di accertamento, un lavoratore di 44 anni, impegnato in un cantiere, è caduto da un cestello montato su un camion.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni del ferito, hanno trasportato l’operaio in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. La dinamica è in corso di ricostruzione.