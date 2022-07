MACERATA – Perde il controllo dell’auto e finisce contro una recinzione brutto incidente per due donne questa mattina a Macerata. Lo schianto è avvenuto intorno alle 6,45, sulla provinciale 25 Cingolana.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Camerino la donna, che era la volante della vettura, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada urtando una recinzione. Immediati i soccorsi, sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che hanno prestato le prime cure del caso alle due donne rimaste ferite per poi allertare l’eliambulanza.La conducente è stata trasportata con un codice rosso a Torrette dall’elicottero, la passeggera è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.