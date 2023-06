CIVITANOVA MARCHE – Anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci a Civitanova Marche per il Marche Pride in mezzo a circa 2000 manifestanti. Presenta anche la consigliera regionale dem Micaela Vitri.



I due hanno assicurato la vicinanza della politica alla manifestazione e alle richieste del Pride, prime fra tutte una legge contro le discriminazioni e un norma che permetta il matrimonio.



Ricordiamo che nè la Regione Marche nè il comune di Civitanova Marche (a guida centro destra) hanno concesso il patrocinio, arrivato invece da altri enti.

Scelta contestato dai democratici che ribadiscono: “la libertà, la tolleranza e la non violenza sono valori sconosciuti a questa destra, “concedere il patrocinio al Marche Pride, come è sempre avvenuto durante le amministrazioni di centrosinistra, non avrebbe significato aderire alla piattaforma della manifestazione, bensì condividere un’idea di società libera, inclusiva, tollerante, non violenta e senza discriminazioni. Valori purtroppo sconosciuti a gran parte degli esponenti della maggioranza, ossessionati dai loro pregiudizi e prigionieri dei loro stereotipi”.