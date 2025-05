CASETTE D’ETE – È stato inaugurato questa mattina, alla presenza dell’assessore regionale alla Protezione civile e alla Difesa del suolo e della costa, Stefano Aguzzi, il nuovo ponte sul torrente Ete Morto sulla SP n. 8, nel tratto compreso dall’attraversamento dell’acquedotto alla SP 27 “Elpidiense”, in località Casette d’Ete, nel Comune di Sant’Elpidio a mare (FM).

“Inauguriamo ufficialmente oggi un’opera molto importante per la cittadinanza e attesa da tempo – ha dichiarato Aguzzi – Voglio ricordare che in questo ponte nel 2011, a causa di una esondazione, morirono due persone e per molti anni si è discusso per mettere in sicurezza la struttura. L’area oggetto dell’intervento è caratterizzata da una cospicua presenza di attività produttive, in particolare industrie manifatturiere ed attività artigianali. Sulla zona insiste pertanto un traffico veicolare considerevole, dovuto agli insediamenti produttivi e alla posizione strategica della località Casette D’Ete. Si stima un flusso di traffico intercettato medio di circa 15.000 unità giornaliere. In considerazione di questi fattori, è possibile affermare che Casette d’Ete ha un collegamento all’altezza dei tempi con la messa in sicurezza del territorio in grado di ridurre il rischio idrogeologico, di fronte a fenomeni atmosferici calamitosi dovuti al cambiamento climatico oramai molto frequenti. La Regione in questi ultimi anni è intervenuta in altri territori delle Marche e sono particolarmente soddisfatto dell’azione che il Governo regionale ha portato avanti con zelo”.

Il costo totale dell’opera è stato € 4.550.000,00. L’intero intervento è stato finanziato con le seguenti risorse: € 3.200.000,00 con fondi P.N.R.R. Missione 2 – Comp. 4 – Inv. 2.1b – Finanziati dall’Unione europea – NextGenerationEU; € 900.000,00 con fondi regionali resi disponibili dalla Direzione Protezione Civile e Sicurezza del territorio riferiti a somme del “Piano investimenti” annualità 2023; € 450.000,00 con altri fondi regionali del Settore Genio Civile Marche Sud.

L’intervento ha previsto la demolizione e ricostruzione del ponte esistente presumibilmente realizzato negli anni sessanta/settanta. Per il progetto per il rifacimento del nuovo ponte, il tempo intercorso tra la elaborazione del progetto di fattibilità, che comprende gli studi, analisi e campagna geognostica previsti dalla normativa, e l’a apertura del traffico sul nuovo ponte è stato di due anni.

Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato dal Settore Genio Civile Marche Sud nel dicembre del 2022. Nel mese aprile del 2023 il progetto è stato presentato alla cittadinanza nella sala consiliare del Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM). Il 10 ottobre 2023 è stato consegnato il cantiere alla ditta esecutrice e, infine, il 2 gennaio 2025 il nuovo ponte sulla SP n. 8 è stato aperto al traffico.

Durante l’esecuzione si è resa necessaria la realizzazione di passerella per lo spostamento dei sottoservizi. La struttura è collaudata anche per l’attraversamento pedonale.

I fruitori ed effettivi beneficiari diretti dell’intervento sono gli abitanti di Casette d’Ete (3.782 abitanti) e Bivio Cascinare (1.255 abitanti), in totale circa 5.000 abitati. Beneficiari indiretti dell’intervento sarà la popolazione residente anche in altri Comuni limitrofi, potenziali fruitori dell’infrastruttura.