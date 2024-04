Aveva denunciato una rapina, culminata persino con un accoltellamento alla gola, ma era tutta un'invenzione. Adesso verrà indagato per simulazione di reato il benzinaio di 52 anni, anconetano, che il 20 marzo scorso era stato soccorso in piena notte all'interno del suo ufficio nella stazione di servizio in via Albertini, alla Baraccola di Ancona