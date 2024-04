ANCONA – Sarebbe di quattro feriti – portati all’ospedale di Torrette – il bilancio dello schianto avvenuto nella prima mattinata di oggi lungo l’A14, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto. L’incidente sarebbe avvenuto nel tratto autostradale interessato da alcuni lavori, all’altezza del chilometro 225 in direzione sud, con un restringimento di carreggiata che obbliga ad un cambio di corsia e nel quale la circolazione – in direzione sud – è a doppio senso di marcia.

Tre i veicoli coinvolti, un autoarticolato, una macchina ed un furgone: per cause ancora da accertare, si sarebbe verificato un frontale che ha bloccato la circolazione lungo l’arteria causando una lunga coda di veicoli, in via di smaltimento. Sul posto, oltre al personale sanitario e l’automedica, anche i vigili del fuoco, la polizia ed è inoltre atterrata l’eliambulanza, che avrebbe trasportato uno dei feriti al presidio ospedaliero regionale.

Riapertura della Galleria Vinci

Verrà riaperta dalle prime ore di domani mattina, giovedì 18 aprile, in anticipo di 6 giorni rispetto ai tempi previsti, la Galleria Vinci dell’A14 tra Pedaso e Grottammare, danneggiata da un incendio in seguito all’incidente avvenuto lo scorso 4 aprile nel quale aveva perso la vita l’autista di un pullmino. La riapertura al traffico è stata possibile grazie al lavoro di una squadra di 40 uomini e 25 mezzi messa in campo dalla Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Con la riapertura della Galleria Vinci, si avvia il periodo di sospensione dei cantieri lungo il tratto marchigiano, che partirà dalla ore 6 di domani e proseguirà fino alle ore 22 di lunedì 6 maggio, al fine di agevolare gli spostamenti per le festività del 25 aprile e del 1 maggio.