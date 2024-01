Sette anni fa la tragedia di Rigopiano, in cui persero la vita 29 persone, sei marchigiani. Laura Meda ha incontrato i genitori di Emanuele Bonifazi, una delle sei vittime della nostra regione: "Da sette anni la nostra non è vita, è sopravvivenza. Servono condanne per i colpevoli – spiegano – altrimenti tragedie come queste continueranno a ripetersi" .